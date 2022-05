Rieti, benedetti gli automezzi dei carabinieri impegnati nel controllo del territorio

24 maggio 2022 a

a

a

In occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, i carabinieri impegnati nel servizio di controllo del territorio nel capoluogo reatino, come da tradizione, sono transitati nei punti allestiti per la benedizione dei veicoli.

Controlli tracciabilità carni suine. Denunce per frode commerciale, multe e sequestri nel Reatino

In particolare in Largo Salvo d’Acquisto, presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, i militari della Compagnia e della Stazione di Rieti hanno ricevuto la benedizione dal sacerdote don Casimiro, che ha invocato la protezione della Santa per gli uomini e le donne impegnati nella vigilanza a favore della popolazione reatina.

Gli studenti dell'istituto Marchionne di Amatrice a lezione di legalità dai carabinieri

Nella stessa giornata di lunedì sono stati tanti anche i reatini che hanno voluto mancare ai festeggiamenti per Santa Rita, Santa agostiniana la cui reliquia viene custodita presso la Basilica. Una tradizione fortemente sentita dalla comunità dei fedeli, proprio per lo stretto collegamento della chiesa di Sant’Agostino al culto della Santa, cui è dedicata una pregevole opera di Lattenzio Niccoli nel transetto di sinistra. Alle celebrazioni religiose, si è affiancata la benedizione dei veicoli e in tanti si sono fermati ai punti di benedizione: viale Morroni, altezza Porta Conca, e in viale Canali all'entrata del parcheggio coperto.

Incendi boschivi: seminario con magistratura, vigili del fuoco e carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.