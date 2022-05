Roccasinibalda, a Vallecupola inaugurate nuove aree sosta e pic-nic per turisti

Francesca Sammarco 24 maggio 2022 a

La settimana europea dei parchi (fino al 29 maggio) è iniziata con l’inaugurazione dell’area di sosta e pic nic in località Fonte Raina a Vallecupola. Una bella giornata immersi nella natura e attenzione a parcheggiare e a camminare perché “Qui crescono nuovi alberi” con il progetto Ossigeno della Regione Lazio. Salita lungo il sentiero Italia fino alla cima del Monte Navegna con la guida Gae Marta Cappelli e pranzo con il profumo del barbecue.

Sono venuti in tanti e gli studenti del Rosatelli di Rieti sono saliti in cima. Nel corso di un anno la zona ha cambiato aspetto, grazie alla sinergia tra enti: l’Università Agraria di Vallecupola ha messo a disposizione il terreno, la Riserva Navegna Cervia ha realizzato una pozza per l’ululone, il personale della Riserva ha costruito due punti fuoco, delimitato l’area di sosta con staccionate e segnaletica, sistemato il fontanile, panchine, avviato il sentiero, pulito e ben segnalato, con staccionata e gradoni in legno, con il progetto Ossigeno sono stati forniti 80 alberi: una parte sono stati piantumati a Fonte Raina, l’altra parte nella seconda area pic nic nel terreno dell’Università Agraria.

Il saluto del sindaco di Roccasinibalda Stefano Micheli, del presidente della Riserva Giuseppe Ricci con il direttore Vincenzo Lodovisi, il presidente dell’Università Agraria Giuliano Picchi, impegnato a preparare il pranzo, con l’aiuto dei soci e della pro loco di Rigatti. Presto sarà costruita una seconda pozza per l’ululone che sembra trovarsi a proprio agio, monitorato costantemente dai tecnici della Riserva, l’ente Bioparco di Roma e Università Roma3. La prossima inaugurazione con area attrezzata sarà il percorso della salute a Collalto Sabino, poi a Varco Sabino e a Marcetelli, mentre proseguono i lavori per le ciclovie. Il 29 maggio con la proloco di Collalto Sabino apertura del primo tratto del ‘Sentiero dei lupi’. Partenza alle 9 da Ricetto fino a Santa Lucia di Gioverotondo.



