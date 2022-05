Rieti, trovato morto in casa dipendente della Mvm. Si indaga sulle cause

23 maggio 2022 a

È stato ritrovato senza vita nella notte nella sua abitazione a San Pietro di Poggio Bustone Alessandro Valeri, 48 anni, dipendente della Mvm. Tra le ipotesi anche quelle che l'uomo sia stato protagonista di un gesto volontario ma saranno gli inquirenti ad accertare le cause della morte del 48enne.

Alessandro Valeri era uno dei 70 dipendenti della Mvm che da mesi stavano protestando per ricevere gli stipendi arretrati dall’azienda. Proprio lui era in prima linea nella vertenza con l’azienda perché ciascuno potesse ricevere il proprio stipendio. La sua presenza, insieme a quella dei colleghi, non era passata inosservata sia nei presidi organizzati davanti al cancello dell'azienda di telecomunicazioni che in piazza Vittorio Emanuele II e in piazza Cesare Battisti in occasione dei sit-in davanti a Comune e Prefettura in occasione dei tavoli organizzati per arrivare a capo di una vertenza che con il passare dei giorni stava gettando nella disperazione i lavoratori per la mancata retribuzione.

Sotto choc i familiari, la compagna, i colleghi e gli amici alla notizia del ritrovamento del corpo senza vita nella sua abitazione di San Pietro di Poggio Bustone. Resta da capire se si sia trattato di un decesso per cause naturali o un gesto volontario causato probabilmente dalle difficoltà economiche che stava vivendo da tre mesi a questa parte.

