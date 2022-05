Scuola, a Cantalupo si inaugura la prima aula immersa nella natura

Paolo Giomi 23 maggio 2022 a

E’ un’aula didattica particolare quella che domani, alle ore 11, verrà inaugurata all’interno del Parco Camuccini. Già, proprio dentro il parco, che fa da contorno alla prima “aula ambiente” della Sabina. L’idea, pensata dall’amministrazione comunale, è diventata realtà con il supporto della Proloco e con il contributo del Ministero dell’Istruzione, e grazie al lavoro della dirigenza scolastica del Comune.

“Malgrado le difficoltà di una stagione sempre più complessa, di una sindemia oramai conclamata e di una funzione sempre più complicata da gestire, ho sempre creduto che abbandonarsi allo sconforto fosse inutile, che continuare ad immaginare il futuro, a guardare le cose attraverso gli occhi dei più piccoli, delle opportunità che avremmo voluto noi se fossimo stati al posto giusto quando eravamo bambini e ragazzi, fosse ancora la cosa più gratificante per qualsiasi amministratore - ha spiegato il sindaco di Cantalupo, Paolo Rinalduzzi -. con questo spirito, la sfida più bella resta ancora quella di provarci, di programmare, di scommettere su piccoli progetti ambiziosi, spesso visionari, di stanare e di accedere ad una programmazione finanziaria importante che questo tempo nuovo finalmente ci sta offrendo, il vero banco di prova per chi ha ancora voglia di sperare, di misurarsi con questa sfida difficile, suggestiva e per alcuni tratti sfiancante.

Per raccontare l'idea di comunità che abbiamo, della dimensione umana che la politica in generale dovrebbe riacquistare, in modo particolare in funzione della qualità della vita e sulla formazione, nelle quali abbiamo già investito tanto, forse sarebbe bastato molto meno, ma è importante per introdurre l'inaugurazione della nostra ‘Aula ambiente’, un presidio educativo permanente, una vera è propria aula didattica a disposizione della scuola, per la scuola, attrezzata con tutte le tecnologie necessarie e immersa nel verde dello straordinario Parco Camuccini, dove i bambini potranno godere del privilegio di fare lezione, di imparare nella natura, attraverso laboratori e attività culturali diverse, di divertirsi mentre apprendono. L'avevamo solo immaginata, ora esiste, ed è pronta per essere vissuta”.

