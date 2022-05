Rieti, scontro frontale tra bus Cotral e furgone sulla Salaria. Un ferito grave

20 maggio 2022 a

a

a

Un autobus del Cotral si è scontrato con un furgone che procedeva in direzione opposta al km 61 della Salaria nel territorio del Comune di Torricella in Sabina. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle ore 16.30. La dinamica è ancora al vaglio ma l’autobus Cotral che procedeva in direzione di Roma, con a bordo diversi passeggeri rimasti fortunatamente illesi, si è scontrato con un furgone, Fiat Fiorino che invece procedeva verso Rieti. L’impatto è stato violentissimo con i vigili del fuoco arrivati successivamente sul posto che hanno faticato per estrarre l’uomo alla guida del Fiorino.

Reatino arrestato alla stazione Cotral di Montelibretti, aveva con sé un etto di marijuana

Vista la gravità delle ferite riportate si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza dell’uomo al policlinico Gemelli di Roma dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto anche polizia stradale, carabinieri e personale Anas per i rilievi e la viabilità. La consolare è stata riaperta al traffico solo intorno alle 19.30. Notevoli i disagi alla circolazione deviata su percorsi alternativi locali.

Autobus del Cotral prende fuoco a Castagneto. In salvo autista e passeggeri

Sempre ieri c'è da registrare un altro autobus andato in fiamme a distanza di pochi giorni dal precedente avvenuto nei pressi di Cottanello. Stavolta è successo in località Fuori Dazio di Poggio Mirteto e l'autobus in questione è delle linee private Troiani che stava viaggiando senza passeggeri. L'autobus ha iniziato ad avere problemi ed è andato a fuoco. Le fiamme sono state spente con tempestività dallo stesso autista con l'estintore in dotazione sul mezzo. A mettere in sicurezza l'autobus è stata una squadra dei vigili del fuoco intervenuta dal distaccamento di Poggio MIrteto.

Minacce ai controllori, il pm chiede 4 mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.