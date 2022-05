Rieti, gli studenti di Amatrice a lezione di legalità dai carabinieri

20 maggio 2022 a

a

a

A lezione di legalità. Il Comando provinciale dei carabinieri di Rieti ha ospitato gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Amatrice, nell’ambito della campagna annuale che l’Arma promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani. Il progetto prevede un ciclo di incontri e conferenze a cura delle tre Compagnie del Comando provinciale, impegnate presso le scuole, per la trattazione di argomenti specifici come il bullismo, l’uso corretto di internet e dei social network, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, i rischi legati all’uso di alcol e delle sostanze stupefacenti.

Incendi boschivi: seminario con magistratura, vigili del fuoco e carabinieri

Questa volta gli “ospiti” dell’Arma sono stati gli alunni della primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo “Sergio Marchionne” che, accompagnati dai loro insegnanti e dal comandante della Stazione di Amatrice, maresciallo capo Francesco Simeoni, hanno potuto vivere “Un giorno da carabiniere”. Accolti dal capitano Marco Mascolo comandante della Compagnia di Cittaducale, coadiuvato da personale del Gruppo Carabinieri Forestale, dopo un breve saluto di benvenuto, i ragazzi hanno potuto osservare l’attività degli operatori della Centrale Operativa, impegnata quotidianamente nel coordinamento delle pattuglie esterne e nelle risposte ai cittadini che pervengono attraverso il numero unico di emergenza “112”.

Nasconde pistola calibro 38 sotto il sedile dell'auto, arrestato 50enne

I giovani hanno potuto osservare da vicino le nuovissime autoradio Alfa Romeo “Giulia” e le motociclette Ducati “Multistrada”, in dotazione alla Sezione Radiomobile della Compagnia, con l’illustrazione del funzionamento dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo, nonché l’apparato per il foto-segnalamento e il rilevamento delle impronte digitali. Entusiasmante per i ragazzi è stata la visita al 16° Nucleo Elicotteri Carabinieri, ove i piloti hanno mostrato i velivoli in dotazione e illustrato le modalità d’intervento per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi.

Si schianta con l'auto contro una pianta. Muore 70enne della Sabina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.