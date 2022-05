Rieti, fermato per un controllo insulta gli agenti di polizia. Denunciato automobilista

19 maggio 2022 a

Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati a rafforzare l’azione della Polizia di Stato nel contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo ai furti in appartamento, allo spaccio di sostanze stupefacenti ed all’immigrazione clandestina. Negli ultimi giorni sono state disposte dal Questore di Rieti Mauro Fabozzi delle ulteriori operazioni ad alto impatto, con mirati servizi di controllo del territorio effettuati nel territorio della bassa Sabina ed in particolare a Poggio Mirteto, nella frazione di Passo Corese e nel Comune di Montopoli e nei pressi dell’Abazia di Farfa in concomitanza del possibile afflusso dei turisti nel week end appena trascorso.

I servizi sono stati svolti dalle pattuglie del posto di Polizia di Passo Corese con il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio appositamente richiesti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Complessivamente, nel corso delle operazioni sono stati effettuati oltre 15 posti di controllo che hanno consentito di identificare oltre 160 persone e controllare oltre 80 veicoli con la contestazione di due infrazioni al codice della strada.

Gli agenti della Polizia di Stato, inoltre, durante uno dei posti di controllo effettuati, hanno denunciato in stato di libertà un uomo il quale, in ragione di una sanzione amministrativa comminata a suo carico, si è reso responsabile di oltraggio a Pubblico Ufficiale per aver pronunciato frasi offensive nei loro confronti. Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale dell’uomo verrà accettata dal giudice.

