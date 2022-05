Rieti, vìola la sorveglianza speciale per passeggiare in centro. Denunciato 25enne

19 maggio 2022 a

a

a

Sorpreso beatamente a passeggiare in piazza nonostante fosse in sorveglianza speciale e quindi non avrebbe dovuto trovarsi in quel luogo e anche a quell'ora. I carabinieri della Stazione di Rieti durante un normale controllo di routine per le vie del centro cittadino, hanno infatti denunciato un 25enne d’origine rumena, per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.

Nasconde droga nella propria abitazione, nei guai 40enne incensurato

Il giovane, noto alle forze di polizia e attualmente sottoposto alla misura di prevenzione personale con obbligo di dimora presso la propria abitazione durante l’orario notturno, è stato sorpreso dai militari mentre si trovava in una piazza del centro storico, in palese violazione delle prescrizioni imposte.

Nasconde pistola calibro 38 sotto il sedile dell'auto, arrestato 50enne

Immediatamente fermato dai carabinieri il 25enne non è stato in grado di fornire ai militari alcuna plausibile giustificazione per motivare l’allontanamento dalla propria abitazione, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti. Un comportamento che certamente andrà ad aggravare ulteriormente la posizione di "sorvegliato speciale" del 25enne rumeno.

Incendi boschivi: seminario con magistratura, vigili del fuoco e carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.