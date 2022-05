Rieti, nasconde revolver calibro 38 sotto il sedile dell'auto. Arrestato 50enne

17 maggio 2022 a

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno arrestato, nella flagranza del reato di porto illegale di arma da fuoco, un 50enne originario della Bassa Sabina, già noto alle forze di polizia. A Montopoli di Sabina, lungo la SS 313 Ternana in località Ponte Sfondato, un equipaggio dell’Aliquota radiomobile, avendo notato un’autovettura con due persone a bordo che procedeva a forte velocità, ha deciso di fermare il veicolo e di procedere al controllo degli occupanti.

Durante l’identificazione dei due uomini a bordo dell’auto, i militari hanno notato che il conducente, aveva cercato di nascondere sotto il proprio sedile un’arma che teneva indosso, un revolver marca Smith&Wesson, calibro 38 Special, con 5 cartucce inserite nel tamburo, perfettamente funzionante risultata illegalmente detenuta. La successiva perquisizione personale e domiciliare, eseguita con i militari di Casperia, ha consentito di rinvenire, nella tasca del giubbino in uso al 50enne, un paio di manette, e, nell’abitazione, 7 cartucce di vario calibro, nonché un lampeggiante blu, simile a quello in uso alle forze di polizia.

Sono in corso le indagini volte a verificare se l’arma, intestata a persona deceduta nel 2020, sia stata utilizzata per commettere altri reati. I primi accertamenti hanno consentito, invece, di escludere ogni responsabilità a carico del giovane passeggero dell’auto. L’uomo, che non ha fornito alcuna motivazione sul possesso del materiale in sequestro, dopo il fotosegnalamento, è stato condotto presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.

