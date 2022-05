Rieti, schianto frontale tra due auto. Muore 50enne di Poggio Mirteto

16 maggio 2022 a

Ancora sangue sulle strade della provincia. Questa volta a perdere la vita è stato un 50enne di Poggio Mirteto che era alla guida di una Ford che si è scontrata con un'altra vettura, una Fiat 500 che, secondo quanto ricostruito, procedeva nel senso opposto di marcia. L'incidente si è verificato intorno alle ore 20 sulla strada regionale Ternana all'altezza del bivio Torri in Sabina, al centro della carreggiata che presenta una lieve curva.

Un impatto devastante che non ha dato scampo al 50enne che è praticamente morto sul colpo. Inutili, infatti, sono stati i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto anche con l'eliambulanza. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatare l'avvenuto decesso. Gli occupanti della Fiat 500, un uomo e una donna originari della Marsica, sono invece rimasti feriti e trasferiti all'ospedale De Lellis di Rieti per le cure del caso. Ancora da stabilire le cause dell'incidente al vaglio dei carabinieri della stazione di Torri in Sabina, Cottanello e del Norm della Compagnia di Poggio Mirteto.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto che ha provveduto a mettere in sicurezza le due auto coinvolte e successivamente a bonificare il tratto della strada regionale 313 teatro del grave incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso andate avanti fino a tarda serata e creando non pochi disagi alla circolazione.

