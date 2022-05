Rieti, il ministro Gelmini in visita alla Ibm: "Un polo importante per il territorio"

16 maggio 2022 a

Appena arrivata il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha tenuto a precisare che era “in visita istituzionale e non per sostenere il candidato del centrodestra Sinibaldi”. Non solo, ma l'esponente di Forza Italia ha dribblato anche le domande su Berlusconi e non si è pronunciata sulle prossime elezioni amministrative.

Visita istituzionale e basta. Ad accoglierla in largo Graziosi dove c'è la sede della Ibm, il sindaco e compagno di partito Antonio Cicchetti, il vice Daniele Sinibaldi, il coordinatore provinciale di Forza Italia Sandro Grassi, il presidente della Provincia, Mariano Calisse e altre autorità. Il ministro Gelini è andata dritto al punto e motivo della sua visita in città: “Devo fare i complimenti alla azienda che fa capo alla Ibm. Ho incontrato alcuni dei 150 lavoratori che operano nell’innovazione, un polo importante che dà lavoro ai giovani in tanti ambiti, dai servizi digitali, all’automazione, il cloud, la cybersecurity.

Ci sono competenze importanti. Ci riporta a uno dei ruoli importanti del Pnrr, quello della transizione digitale”. Per Mariastella Gelmini quella reatina “è una provincia che ha affrontato tante difficoltà, come il sisma nel 2016. Il rilancio passa dall’occupazione, dei giovani pricipalmente, dalla formazione. Il Pnrr riserva al Reatino altre opportunità: non solo nella transizione digitale, ma anche alle infrastrutture, la rigenerazione urbana, la salute, l’istruzione”.

