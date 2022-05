Rieti, controlli sul territorio nel week end: identificate 142 persone e 13 sanzioni

16 maggio 2022 a

Sono stati rafforzati i controlli su tutto il territorio. I carabinieri della Compagnia di Rieti hanno infatti svolto un servizio straordinario finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio concentrato sul capoluogo. L’attività ha visto in campo un ampio dispositivo di pattuglie con colori d’istituto e di personale in abiti civili della Sezione operativa. I militari sono stati impegnati nel controllo dei flussi del traffico, lungo le principali arterie cittadine del capoluogo e su quelle d’accesso alla provincia, in particolare la Salaria.

Complessivamente sono stati predisposti 12 posti di blocco, nel corso dei quali, sono state identificate 142 persone, controllati 108 veicoli ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada e segnalata alla Procura della Repubblica una persona per guida in stato di ebbrezza.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana, al fine di aumentare l’attività preventiva, garantire il controllo della circolazione stradale che nei week end è sempre più intenso e implementare la percezione della sicurezza da parte dell’intera comunità.

