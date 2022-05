Rieti, schianto nella notte a Rocca di Corno. Muore 70enne

16 maggio 2022 a

Grave incidente stradale nella tarda serata di domenica, un uomo di 70 anni residente a Capena è deceduto. L'incidente è avvenuto sulla Statale 17, all'altezza di Rocca di Corno, alle porte di Antrodoco, proprio al confine delle province di Rieti e L’Aquila. Dalla ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, una Jeep Renegade sarebbe finita fuori strada finendo contro uno degli alberi che in quel tratto costeggiano la statale che collega Lazio e Abruzzo.

Un impatto violento per il 70enne. Ad estrarre il corpo ormai privo di vita dell’uomo dall’abitacolo del mezzo sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Posta intervenuti sul posto insieme ai carabinieri e al personale del 118. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri. Tra le ipotesi più accredite un improvviso malore che avrebbe fatto perdere il controllo facendolo impattare contro un albero a bordo strada. Da una prima ricostruzione non sembrano essere rimasti coinvolti direttamente nell'incidente altri veicoli.

La strada statale 17 è rimasta a lungo chiusa al transito delle auto proprio per permettere i soccorsi e la successiva rimozione della Jeep Renegade. Solo in serata il traffico è tornato regolare. Quel tratto di strada della statale 17 al confine tra le province di Rieti e L'Aquila è uno dei più pericolosi visto che in un passato anche recente si sono verificati incidenti anche mortali.

