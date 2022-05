Rieti, scuola. Metà degli istituti sono senza dirigente

Luca Feliziani 16 maggio 2022 a

Il malessere del mondo della scuola sfocerà il prossimo 30 maggio in una giornata di sciopero generale. Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda chiedono al governo di togliere di mezzo il decreto legge su reclutamento e formazione dei professori emanato a sorpresa senza consultare le parti sociali. In più i sindacati attaccano il governo sui soldi stanziati per il rinnovo del contratto. “Quei soldi sono vecchi, stanziati da ben tre leggi di bilancio, riguardano un contratto scaduto da tre anni e cinque mesi; un docente senza anzianità avrà circa 60 euro lordi (50 netti)”. Un malessere che parte da lontano, prima dell’emergenza Covid. Anche nel Reatino.

“Se focalizziamo l’attenzione sulla provincia di Rieti - dice il segretario Snals, Luciano Isceri - la carenza di personale all’interno delle scuole inizia prima dell’emergenza Covid. Poi le cose sono peggiorate, ma l’ingresso all’insegnamento del dei docenti Covid insieme al personale Ata non ha risolto il problema nel nostro territorio. In vista del prossimo anno scolastico servirebbero almeno 150 persone in più tra gli Ata e almeno 400 docenti per far partite l’anno scolastico. L’ingresso nel mondo scolastico ormai è diventato un percorso ad ostacoli e allora chiediamo al governo di non complicare la vita ai precari”.

Isceri poi entra nel vivo dei problemi di una provincia ormai dimenticata.

Ma è normale che il mondo della scuola reatino non abbia un dirigente effettivo, ma continui ad essere gestito da reggenti a tempo?

E il rischio grosso, quello cioè che all’inizio scolastico ci potrebbe essere una carenza di dirigenti scolastici, è quasi realtà.

“Se non si interverrà subito, a settembre rischiamo di avere 14 istituti scolastici su 27 senza dirigenza. E in questi 14, sette potrebbero essere anche senza responsabile di segreteria. Questo significa che potremmo avere 7 istituti senza il doppio ruolo di dirigente e segretario”.

Allora che fare? Ancora Isceri

“Riportare in provincia i nostri docenti sparsi per l’Italia che hanno vinto il concorso e che potrebbero colmare queste lacune. Non si può andare avanti con le doppie reggenze”.

Sulla situazione della scuola reatina interviene anche il segretario regionale Uil Scuola, Saverio Pantuso che batte anche lui sul punto. “Accanto ad una consistenza globale di 27 istituzioni scolastiche delle quali 3 sottodimensionate si debbano lamentare ben 10 reggenze. La mancanza ormai cronicizzata di dirigenti scolastici nella provincia reatina non fa che impoverire ulteriormente il sistema scolastico che soffre già della polverizzazione degli insediamenti (73 comuni, di cui uno capoluogo di provincia, per soli 140mila abitanti) e di una densità di alunni e studenti inevitabilmente povera” conclude il responsabile regionale scuola della Uil, Saverio Pantuso.

