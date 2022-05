Rieti, la Compagnia Oscena presenta “Tutta un'altra musica” al Teatro Manlio di Magliano Sabina

12 maggio 2022 a

La Compagnia Oscena di Magliano Sabina torna a teatro con “Tutta un’altra musica”, una commedia brillante in due atti scritta e diretta da Daniele Vessella e Maurizio Antonelli, dedicata alla rivoluzione musicale degli anni '60.

In una variopinta famiglia di provincia, la notizia della morte di Luigi Tenco durante il Festival di Sanremo del 1967 irrompe come un fulmine a ciel sereno, soprattutto nel cuore di Carlo, un adolescente dalla spiccata emotività che cerca nella musica il giusto collegamento empatico che lo rappresenti. Carlo ignora che, di lì a poco, la sua vita verrà stravolta da nuove sonorità che lo porteranno a confrontarsi con sé stesso, con il mondo e le persone che lo circondano e con l’amore. Sarà un viaggio interiore accompagnato da grandi successi della musica nazionale ed internazionale a fare da cornice al percorso evolutivo di Carlo, attraverso esperienze esilaranti, performance live e momenti di profonda introspezione.

“Tutta un’altra musica” è uno spettacolo patrocinato dal Comune di Magliano Sabina e vede coinvolti undici interpreti, alcuni alla prima esperienza sul palco, e sarà messo in scena al Teatro Manlio di Magliano Sabina sabato 21 maggio alle ore 21, e domenica 22 maggio alle ore 17,30. Per richiedere informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Compagnia Oscena al numero 320.5507874 oppure scrivendo a [email protected] In alternativa è possibile acquistare i biglietti direttamente al Teatro Manlio, il 20 maggio dalle ore 18 alle ore 20, il 21 e 22 maggio un’ora prima dello spettacolo. Costo del biglietto 8 euro. Lo spettacolo è regolamentato nel rispetto della normativa anti Covid-19.

