Rieti, vìola ripetutamente la sorveglianza speciale. Arrestato un 35enne della zona di Amatrice

12 maggio 2022 a

Nei giorni scorsi i carabinieri di Cittaducale hanno arrestato un trentacinquenne dell'Amatriciano, per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, dando così esecuzione ad un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Rieti, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento scaturisce da reiterate segnalazioni, effettuate dall'aliquota operativa di Cittaducale e dalla stazione di Amatrice, per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale, che prevedeva l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e il divieto d'allontanarsi dalla propria abitazione in arco notturno. Già lo scorso gennaio, il giovane fu arrestato in flagranza dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto per il medesimo reato, poiché, in violazione delle predette misure, alle 2.30 , sulla 55 4 "Salaria", alla guida della propria auto, era finto fuori strada. Dopo il fotosegnalamento, l'uomo è stato ricondotto al proprio domicilio, ìn regime di arresti domiciliari.

