Rieti, bus del Cotral prende fuoco. In salvo autista e passeggeri

Tragedia sfiorata sulla strada provinciale che porta a Cottanello. Un autobus del Cotral è stato letteralmente distrutto dalle fiamme questa mattina, lunedì 9 maggio, intorno alle ore 7. L'incidente, più esattamente, è avvenuto in località Castagneto. L’autobus, si stava dirigendo verso Rieti ed era partito da Stimigliano. Secondo le prime ricostruzioni e la testimonianza dell'autista e di chi era bordo, il bus giunta all'altezza di Cottanello ha cominciato ad accusare dei problemi di marcia e, contempramente, lo stesso autista ha notato fuoriuscire dal vano motore del fumo sempre più intenso.

Il tempo di arrestare il bus, aprire le porte e far scendere immediatamente i tre passeggeri in quel momento a bordo che il fumo ha lasciato spazio alle fiamme che in poco tempo hanno avvolto completamente l'autobus. A nulla sono valsi i tentativi dell'autista di circoscrivere l'incendio che nel frattempo dal vano motore si era esteso anche all'interno avvolgendo completamente il veicolo. Le fiamme sono state domate da una squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto ma ormai dell'autobus Cotral era rimasta soltanto la carcassa incenerita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cottanello per i rilievi di rito mentre i pompieri reatini e una squadra di addetti del Cotral hanno provveduto a mettere in sicurezza il bus e l'intera area. Nessun problema, invece, per l'autista e i passeggeri che sono riusciti ad abbandonare l'autobus in tempo. Qualche disagio alla circolazione delle auto a causa della temporanea chiusura della strada provinciale per consentire le operazioni di soccorso.

