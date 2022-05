Rieti, 50enne di Cantalice ruba moto da mini cross. E' il quarto arresto in 2 settimane

08 maggio 2022 a

Ladro incallito ma forse anche sprovveduto visto che nel giro di due settimane è riuscito a farsi beccare ben quattro volte. Il poco invidiabile record appartiene ad un 50enne originario di Cantalice. Infatti, i carabinieri della locale stazione e quelli della stazione di Rivodutri hanno arrestato, in flagranza, l’uomo residente a Cantalice per furto di una mini moto da cross.

L’uomo era già in sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel proprio Comune di residenza. I militari, hanno notato – nei pressi di un bar del paese – l’uomo sfrecciare alla guida di una mini moto da cross. Insospettiti hanno deciso di fermarlo per effettuare dei controlli sul mezzo che stava guidando con estrema disinvoltura che è risultato avere il blocchetto di accensione forzato in quanto era stato appena sottratto al legittimo proprietario, che ne ha successivamente denunciato il furto.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di arresto per il reato di furto. Come sottolineato dai militari si tratta del quarto arresto in due settimane della stessa persona, che già non aveva rispettato gli obblighi sulla sorveglianza, infastidendo anche alcuni clienti di un bar del paese.

