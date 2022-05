Rieti, inaugurato micro caseificio all'istituto agrario di Cittaducale. Opportunità per gli studenti

L.S. 07 maggio 2022 a

Nuova opportunità di crescita anche professionale per gli studenti. E' stato inaugurato presso la sede dell’IPSASR (Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale) di Cittaducale il mini caseificio dell’Istituto Agrario. L’inaugurazione si è svolta alla presenza di monsignor Domenico Pompili vescovo di Rieti, della ex preside Istituto di Istruzione Superiore “Luigi di Savoia” Mariarita Pitoni, della attuale preside del “Savoia” Raffaella Giovannetti, della preside Istituto Comprensivo “Valle del Velino” Stefania Santarelli, del sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, di un rappresentante del presidente della Provincia Mariano Calisse, del generale Donato Monaco direttore della Scuola Forestale di Cittaducale, dell’assessore regionale Claudio di Berardino per la Regione Lazio, della professoressa Licia Borghi direttrice della sede IPSASR, di docenti, studenti e personale della scuola.

Dopo la benedizione dell’impianto da parte del vescovo e il taglio del nastro di prammatica, alcuni ragazzi, hanno dato ai presenti una dimostrazione della caseificazione presso gli impianti appena inaugurati, con produzione di formaggio “primo sale”.

"Grazie all’Azienda agraria per aver creato questo laboratorio e dato agli studenti la possibilità di formarsi sul campo e conciliare formazione e competenze professionali - ha sottolineato l'assessore regionale, Claudio Di Berardino -. Tra l’altro quella di questo caseificio non è la prima esperienza di questo tipo, ma segue il birrificio, la cantina e la trasformazione dei prodotti. Un modo per far conoscere agli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di Rieti e dell'Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale tutte le fasi del processo produttivo, dalla coltivazione della terra fino alla vendita dei prodotti. Questo è un ottimo esempio di quello che anche la Regione Lazio sta facendo in tema di giovani per conciliare la formazione con l’acquisizione di competenze professionali spendibili direttamente sul territorio".

