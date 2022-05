Poggio Mirteto, un giorno da carabiniere. Studenti a lezione di legalità

06 maggio 2022 a

a

a

A lezione di legalità. Il Comando Compagnia carabinieri di Poggio Mirteto, nell’ambito della campagna annuale che l’Arma dei carabinieri promuove per la formazione e la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, ha ospitato gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Bassa Sabina” del comune di Poggio Mirteto. Il progetto prevede un ciclo di incontri e conferenze presso le scuole, per la trattazione di argomenti specifici come il bullismo, l’uso corretto di internet e dei social network, la sicurezza stradale, la tutela dell’ambiente, i rischi legati all’uso di alcol e delle sostanze stupefacenti. Questa volta gli “ospiti” dell’Arma sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Poggio Mirteto.

Maxi rissa davanti al bar a Passo Corese. Arrestato 24enne rumeno

Accolti dal comandante, tenente colonnello Pietro Ronci, gli studenti hanno potuto vivere “un giorno da carabiniere” e, dopo un breve saluto di benvenuto, i ragazzi, unitamente ai propri insegnanti, seguiti dal capitano Carmelo Ceraolo, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno potuto osservare con curiosità ed interesse, le molteplici attività degli operatori della Centrale Operativa, impegnati quotidianamente nel coordinamento delle pattuglie esterne e nelle risposte ai cittadini che pervengono attraverso il Numero Unico di Emergenza “112”.

Cinquantenne arrestato tre volte in due settimane

I giovani hanno quindi potuto osservare da vicino le autoradio Alfa Romeo “Giulietta” in dotazione all’Aliquota Radiomobile della Compagnia, con l’illustrazione del funzionamento dell’equipaggiamento e della strumentazione di bordo, nonché l’apparato per il foto-segnalamento ed il rilevamento delle impronte digitali.

Secondo colpo al supermercato, i carabinieri arrestano di nuovo il ladro con il monopattino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.