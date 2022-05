Rieti, mondiali di pizza. Medaglia d'argento per Fabrizio Di Leginio

Francesca Sammarco 05 maggio 2022 a

Classica, napoletana, in teglia, in pala, tonda al matterello, a 4 mani, al metro, mistery box: è la pizza in tutte le sue forme e tipologie, che ha partecipato al campionato del mondo di pizza senza frontiere che si è svolto il 25 e 26 aprile a Roma, nello spazio fieristico polifunzionale di Roma Food Excel.

I migliori professionisti da tutta Italia e da tutto il mondo si sono riuniti nei giorni scorsi nella Capitale per sfidarsi nelle otto categorie di gara proposte nella competizione iridata, che è stata anche occasione di incontro e sinergia tra i maggiori player internazionali del settore enoagroalimentare.

Distinguersi e far conoscere le proprie capacità in questo contesto non è dunque stato facile, perciò è motivo di vanto e orgoglio personale e del territorio del Cicolano il secondo posto conquistato da Fabrizio Di Leginio (Trattoria da Edoardo a Borgo San Pietro), nella categoria pizza in pala, con 879 punti per la sua creazione con asparagi, fior di latte, lombello dell’agriturismo La tenuta del Varco. I neo campioni del mondo parteciperanno alla finale del prestigioso programma televisivo Master Pizza Champion, il primo e unico talent dedicato alla pizza che andrà in onda da ottobre su Sky con la settima stagione.

Il campionato mondiale è stato organizzato da Ristorazione Italiana Magazine, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Roma, dell’Associazione Pizza Romana ed in collaborazione con Master Pizza Champion. Sono stati assegnati premi speciali e innovativi come la pizza in rosa per la donna che ha ottenuto il punteggio più alto in una delle competizioni, il Pizzachef emergente al pizzaiolo under 30 con il punteggio assoluto più alto in una qualsiasi delle competizioni e il Re delle pizze romane, pizzaiolo che nella somma dei punteggi delle tre gare di pizza romana (teglia, pala, tonda al matterello) ha ottenuto il miglior risultato assoluto. Fabrizio sì è diplomato all’istituto alberghiero di Rieti ed è figlio d’arte dell’indimenticabile Edoardo.

