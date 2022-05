Rieti, parte la stagione delle sagre: Fipe e Cna favorevoli

Monica Puliti 05 maggio 2022 a

a

a

Sessanta Pro loco, associate all’Unpli Rieti e con circa 5 mila soci, che prima dell’emergenza legata alla pandemia organizzavano 200 eventi su tutto il territorio e che ora, a distanza di due anni, riaccendono i motori con un programma che, solo per la stagione primaverile, conta 50 manifestazioni enogastronomiche durante i week end. Un’economia, quella legata alle sagre e, in generale, agli eventi che vedono protagonisti i prodotti tipici del territorio, che si somma, senza nulla togliere, a quella più strutturata e organizzata della ristorazione, presidio, anch’essa, di qualità e tipicità. E questo a differenza di chi pensa che gli eventi organizzati dalle Pro loco rappresentino una forma di concorrenza sleale per gli esercizi pubblici del territorio, che si occupano, 365 giorni l’anno o giù di lì, di ristorazione e che, dopo due anni di emergenza sanitaria ed economica e alle prese con i rincari legati al costo delle materie prime, di competitor non hanno alcun bisogno.

Emergenza coronavirus, la lunga lista degli eventi che saltano a Rieti e in provincia

Non è tra quelli che la pensano in questo modo il presidente provinciale della Fipe Rieti, Elia Grillotti, secondo cui, al contrario, “le sagre sono manifestazioni territoriali che richiamano persone nei paesi e ridanno linfa vitale a territori spesso abbandonati”. “La sagra del tartufo a Micigliano – dice -, solo per fare un esempio, porta mille persone per 3 giorni quando, normalmente, Micigliano è un paese che ne conta 90. O la porchetta a Poggio Bustone, che è un must che andrebbe promosso molto di più affinché questo territorio acquisti un’indicazione geografica legata al consumo di un alimento particolare e pregiato quale può essere la porchetta, in antagonismo a quella di Ariccia che ogni week end fa il pieno di presenze”. Nessuna guerra, dunque, tra la ristorazione di qualità, da una parte, e le sagre, dall’altra. “La ristorazione di qualità non è solo la nostra o quella stellata – aggiunge il presidente della Federazione esercizi pubblici - perché il 95% della stessa è ancora fatta da arrosto misto e fettuccine. Le sagre, se regolamentate e controllate, svolgono l’importante funzione di custodire l’identità di un territorio, e i maccheroni a fezze o la patata di Leonessa, ma i prodotti del Reatino sono molti altri, costituiscono il presidio di questa identità. Insomma, chi si prendere la briga di organizzare una sagra deve garantire igiene, qualità e rispetto delle regole che negli ultimi anni sono cambiate, con un occhio più attento da parte delle amministrazioni locali”.

Sconti nei negozi per chi si vaccina: accordo tra Asl e Confcommercio

Nessuna concorrenza dunque, ma solo un altro tipo di offerta enogastronomica, “che ha un importante indotto economico e una valenza culturale per i nostri paesi”. “Io – conclude Grillotti – non me la sento di condannare l’organizzazione di questi eventi che, ripeto, custodiscono e mantengono la biodiversità legata ai prodotti, patrimonio di questo Paese”. “Le sagre e le feste di paese – sottolinea la direttrice della Cna Rieti, Enza Bufacchi -, se limitate a quelle davvero legate alla tradizione locale, sono utili per richiamare persone e far conoscere loro i luoghi, poi quelle stesse persone torneranno e utilizzeranno altre opportunità e altri servizi, compresi i ristoranti. Se invece quegli eventi non sono più occasioni uniche durante l’anno, allora potrebbero risentirsi tutti coloro che hanno un’impresa nel campo della ristorazione e sono tenuti ad oneri e adempimenti”.

Fine dell'emergenza, tornano le sagre nel Reatino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.