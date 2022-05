Roma, morto a 48 anni. Incidente sulla bretella a Fiano Romano

Paolo Giomi 05 maggio 2022 a

Incidente mortale nel tardo pomeriggio di martedì 3 maggio, lungo la bretella di collegamento al casello autostradale di Fiano Romano-Roma Nord, lato centro commerciale Feronia. Per cause ancora da accertare, e in corso di valutazione da parte del personale della Polizia Stradale di Roma Nord, che ha effettuato i rilievi del caso, un’autovettura si è scontrata con un furgoncino nella rampa di accesso alla bretella autostradale. Nell’impatto il conducente della macchina, Ivano Mosca di 48 anni, ha avuto la peggio, rimanendo senza vita per le ferite riportate a causa dell’impatto.

Ferito il conducente del furgoncino, appartenente ad una azienda di spedizioni che ha base logistica proprio a Fiano Romano. L’uomo, residente a Roma ma impiegato presso la stessa compagnia di distribuzione, era alla guida della sua automobile in transito verso il casello autostradale, ed ha urtato violentemente contro il furgone, che invece usciva dal casello in direzione Fiano Romano. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del distaccamento della polizia stradale di Roma Nord, i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, oltre al personale di Autostrade per l'Italia.

Per effettuare le operazioni di rito l’entrata del casello di Fiano Romano verso Roma e verso la A1 Milano-Napoli è stata temporaneamente chiusa al traffico, anche in uscita per chi proveniva dall’Autostrada del Sole. I rilievi sono durati diverse ore, con l’arrivo del magistrato di turno, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, per accertare le cause del decesso e fare ulteriore chiarezza sulle cause dell’incidente, la cui dinamica resta al momento al vaglio degli investigatori.

