Rieti, negli ultimi due anni all'ospedale De Lellis nati 109 bambini in meno

Se l’anno del Covid aveva visto una contrazione delle nascite sia a livello locale che nazionale, non è andata meglio nel 2021. Le coppie hanno avuto, si sa, urgenze importanti da affrontare scegliendo, prudentemente, di non mettere figli in cantiere e dando così seguito a un trend di decrescita demografica che sembra inarrestabile. Una tendenza che racconta di come nel 2019 all’ospedale San Camillo De Lellis si siano registrate 509 nascite, scese a 401 nel 2020 e ridottesi ulteriormente a 400 nel 2021; minimo storico anche nel resto del Paese dove l’anno scorso i bambini venuti al mondo sono stati 399 mila 400, con un calo dell’1,3% rispetto al 2020 (dati Istat) quando già si era registrata una forte contrazione delle nascite.

“Questo calo – dichiara il dottor Cosimo Oliva, direttore di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale De Lellis – è un fenomeno presente in tutto il Paese ed è in larga misura l’effetto della modifica della struttura per età della popolazione femminile ed in parte dipende dalla minor propensione ad avere figli”. E l’età media – 31 anni - delle donne reatine che diventano mamme per la prima volta è una spia del fenomeno, mentre la media dei nuovi nati da straniere si attesta intorno al 25%. “La demografia – aggiunge il dottor Oliva – è tra gli ambiti più colpiti dalla pandemia, per le conseguenze indirette sui progetti di vita delle persone, anche se la tendenza ad avere meno figli è in atto già da alcuni anni, ancor prima dell’inizio della pandemia”.

Tornando ancora indietro nel tempo, nel 2017 i nati a Rieti erano stati 549 (di cui 134 da donne straniere e 10 parti gemellari) con un incremento del 4% rispetto al 2016, dato in controtendenza rispetto alla media nazionale che aveva visto, secondo il rapporto Istat “Natalità e fecondità della popolazione residente”, una riduzione delle nascite di circa 100 mila unità dal 2008 al 2016. Inoltre, a differenza della media italiana, sempre nel 2017 al De Lellis si era registrata una riduzione dei parti cesarei che si attestavano al 24,4% contro il 32,2% dell’anno precedente.

Il Covid, dunque, e l’incertezza del futuro, che si aggiungono a una crisi economica che ha origini più lontane ma che non ha mai smesso, specie a livello locale, di frenare l’economia e la ripresa, e sulla quale ha inciso fortemente anche il terremoto del 2016, le ragioni di questa ulteriore frenata delle nascite e del declino demografico in atto.

