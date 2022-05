Rieti, si schianta con l'auto sulla Salaria. A bordo nascondeva 10 kg di droga: arrestato

03 maggio 2022 a

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sulla Salaria nel comune di Fara in Sabina. Gli agenti della sezione polizia stradale di Rieti, giunti sul posto, constatavano che due veicoli provenienti da direzione opposte erano entrati in collisione con notevoli danni ai veicoli e che i loro conducenti, soli a bordo, erano rimasti gravemente feriti e, dopo le prime cure prestate sul posto dal personale del 118, erano stati trasportati presso gli ospedali di Rieti e Roma.

Ma quello che sembrava all'apparenza un incidente come tanti stava per riservare ulteriori sorprese. Infatti durante i rilievi dell’incidente, i poliziotti nella fase di controllo documentale dei veicoli e dei conducenti, hanno accertato che uno di questi era conosciuto alle forze dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti. Un accurato controllo del veicolo ha permesso quindi di rinvenire all’interno di una busta di plastica un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana per un peso di circa 10 kg, nonché la somma di 1.080 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Per questo motivo l’interessato, che nel frattempo era stato ricoverato in un ospedale romano, è stato denunciato in stato di arresto per i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Successivamente alla convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale di Rieti, è stata disposta la misura cautelare degli arresi domiciliari.

