Rieti, il Gruppo Toto licenzia 110 lavoratori del cantiere Valle del Salto

Francesca Sammarco 03 maggio 2022

Il Gruppo Toto ha avviato le procedure di licenziamento di 110 lavoratori (su un totale di 302) nel cantiere di Valle del Salto, aperto nella piana di Spedino, come punto logistico per gli interventi sulla sicurezza dell’A24 e A25. La cassa integrazione ordinaria di due anni è terminata, dal Governo non sono arrivate buone notizie (si diceva già preoccupato per il futuro l’amministratore delegato di Strada dei Parchi Riccardo Mollo). La decisione è stata presa dopo un confronto con le organizzazioni sindacali (l’azienda ha proposto anche un incentivo economico ai lavoratori coinvolti) ed è la diretta conseguenza di una situazione che va avanti da 10 anni, nonostante la necessità di effettuare lavori straordinari sulla sicurezza.

Nel Piano economico finanziario, rimasto fermo al 2013, non sono stati inclusi fondi per interventi straordinari, ma solo per l’ordinaria manutenzione. Tutto ciò nonostante che, dopo il terremoto del 2009, l’autostrada sia stata definita strategica dalla protezione civile che aveva chiesto interventi urgenti. Nel piano di stabilità erano previsti circa 6,5 miliardi, di cui 2 a carico del privato. Nell’alternarsi di ben due commissari e diversi Governi l’aggiornamento del Pef è rimasto lettera morta nonostante le richieste di Strada dei Parchi e dei 112 sindaci di Lazio e Abruzzo che protestano e manifestano da 4 anni contro gli aumenti dei pedaggi e per gli interventi sulla sicurezza. Il ritardo nell’approvazione del Pef sta bloccando 800 milioni di euro già stanziati per lavori urgenti, con il rischio di perderli, se non impegnati entro il 2026, così come prevede il Pnrr.

Dopo le dimissioni del commissario Maurizio Gentile, l’avvocato Marco Corsini ha elaborato una bozza di Pef che non solo prevede un aumento del 375% dei pedaggi entro il 2030, ma soprattutto intenderebbe revocare anticipatamente la concessione in scadenza nel 2030, aggravando un contenzioso già in atto tra Std e Ministero. L’aumento dei pedaggi è stato sospeso da Sdp fino al 30 giugno, dal 1 luglio scatterebbe un primo aumento del 34,75%. Deludente anche l’audizione al Ministero in commissione Ambiente alla Camera richiesta dalla deputata Pd Stefania Pezzopane, con la partecipazione del responsabile della direzione generale Strade e Autostrade Felice Morisco, Mauro Fabris e Riccardo Mollo, rispettivamente vicepresidente e amministratore delegato di Strada dei Parchi. “Manca il dialogo, manca un disegno, sia al Mistero che nel Governo e revocando la Concessione a Strada dei Parchi, chi pagherebbe la penale?” chiede Pezzopane. Intanto, nell’incertezza persistente, la stanno pagando 110 famiglie.



