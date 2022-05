La Cgil: “All'ospedale De Lellis personale carente e allo stremo”

03 maggio 2022 a

“Qualcuno diceva: ‘ne usciremo migliori’. Questo l’incipit di una lettera girata in redazione. In realtà di lettere, anche ufficiali e protocollate, ultimamente ne arrivano tante anche alla direzione generale e sanitaria della Asl. L’ultima porta la data del 29 aprile, l’intestazione FP Cgil Asl Rieti ed ha come oggetto “Problematiche UOC Diagnostica per Immagini del P.O. di Rieti”. Il sindacato elenca una serie di problematiche e chiede un incontro con il direttore sanitario Assunta De Luca, il responsabile dell’UOC Diagnostica per Immagini e il direttore generale Marinella D’Innocenzo. Incontro, si legge nella missiva, “necessario al fine di portare a soluzione in tempi brevi alcuni problemi aperti, che creano difficoltà ai lavoratori e disservizi ai cittadini”. Problemi che riguarderebbero turnazioni di lavoro che non verrebbero eseguite secondo la vigente disposizione, mattina, pomeriggio, notte, smontante e riposo, con i seguenti orari, 7-14/14-21/21-7. “Sembrerebbe - secondo la FP Cgil - che tale stravolgimento sia generato dalla carenza di personale dovuta alle assenze per malattia, ferie o altre cause. Inoltre la formazione non viene eseguita secondo la procedura elaborata dal Daps, a causa delle continue esigenze di servizio (copertura turni lavorativi), quindi viene effettuata a caso e soprattutto non in modo continuativo”. A ciò si aggiunge “la mancata rotazione del personale e ad oggi non è stata ancora pubblicata alcuna mobilità interna per i tecnici sanitari di radiologia medica”. Potrebbe bastare questo per chiedere un incontro ma c’è altro: “La mancata equità per le opportunità professionali all’interno dell’U.O.. A tutto ciò si aggiunge una situazione lavorativa stressante e conflittuale”. Ovviamente tutto ciò crea anche disservizi e ritardi sulla tabella di marcia.

L'università entra al de Lellis

Ha fatto parlare qualche giorno fa un medico che da solo doveva gestire 40 utenti esterni, pazienti interni programmati e urgenze del pronto soccorso: “È una follia che dura da troppo tempo e che vede come parafulmini personale medico ed infermieristico che sistematicamente viene additato come incapace e disumano” sottolinea una paziente. Intanto la Cgil ha chiesto un nuovo incontro con la dirigenza dove “dovrà presenziare anche una rappresentanza dei lavoratori”. Al De Lellis però continuano a registrarsi nuovi casi Covid tra pazienti e personale. Ieri 19 solo a cardiologia. Sembra che il numero totale sia di 140 in tutto l’ospedale.

