Elezioni Rieti, Nome Officina politica si presenta. Sostegno a Carlo Ubertini

02 maggio 2022 a

a

a

A Villa Reatina, si è svolta la presentazione della lista elettorale NOME Officina Politica, a sostegno del candidato sindaco Carlo Ubertini. Una novità assoluta, per usare le parole dello stesso Ubertini, nel panorama politico reatino. E per tutta una serie di motivi. Non a caso la presentazione è stata fatta a Piazza Unità d'Italia nel popoloso quartiere di Villa Reatina. "Ci troviamo in un quartiere storico che vogliamo torni al centro di un progetto inclusivo di benessere e sostenibilità, capace di unire le diverse anime della città" hanno sottolineato gli esponenti di Nome Officina Politica.

Ubertini scommette su medici e infermieri. Lista guidata dal primario Massimo Ruggeri

Tra gli altri, c'è il fatto che si tratta di un progetto che nasce 5 anni fa, coltivato con costanza nel tempo, e che oggi trova corpo in una lista di 32 candidati. Nome Officina Politica ha accolto candidati (14 donne, 18 uomini) molti dei quali alla prima esperienza politica amministrativa ma anche personaggi protagonisti negli anni passati di battaglie politiche memorabili.

Elezioni in 7 comuni, finora 13 candidati a sindaco

Una lista civica, pronta a dare il suo contributo per "una città a energia civica". Nel corso della presentazione è stato ribadito il concetto di "scendere in campo per proseguire nelle sedi istituzionali le nostre idee e le nostre battaglie che in passato abbiamo condotto da soli tra lo scetticismo generale". Nome Officina Politica scenderà in campo con il terzo polo insieme a Socialisti e Rieti in Salute.

Elezioni, Uniti per Rieti sosterrà il candidato del centrodestra Daniele Sinibaldi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.