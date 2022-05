Rieti, il Festival del sociale e dello sport è un successo. Presentato il parco inclusivo

L.S. 01 maggio 2022 a

La prima edizione del Festival del Sociale e dello Sport organizzato da ASI Rieti con il patrocinio di Comune di Rieti e Provincia di Rieti nel centro storico cittadino è stato un gran successo. Un appuntamento che ha visto un afflusso di massa e una partecipazione corale di numerose realtà associative, del mondo dello sport, del sociale e del terzo settore, tutte unite dal comune intento di sostenere il progetto del Parco Inclusivo promosso dall'Associazione Atletica Sport Terapia.

Proprio il progetto, per il quale è in corso una raccolta fondi e che ha già trovato la disponibilità alla concessione di un'area dedicata da parte del Comune di Rieti, è stato al centro della presentazione che si è svolta in Piazza Vittorio Emanuele II, alla presenza della dirigente ASI, Stefania Clari, della Vicepresidente dell'atletica Sport Terapia, Annacarla Purificati, di Federica Paulucci dell'associazione Il Guazzabuglio, di Roberta Mo dell'azienda lombarda GiochiSport. Intervenuti per confermare il sostegno al progetto il Vicesindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, e dirigenti di due grandi realtà aziendali reatine che hanno già sposato il progetto, Gianluca Togna per Takeda e Massimiliano D'Andrea per Emec.

"E' stata una grande giornata di partecipazione e di condivisione con un afflusso eccezionale per il quale ringraziamo davvero tutti - commentano Stefania Clari e Annacarla Purificati - crediamo fortemente nella realizzazione di un'area gioco inclusiva dove tutti i bambini possono giocare, muoversi e divertirsi in sicurezza interagendo tra loro. Invitiamo tutti i reatini a sostenere il progetto e ringraziamo fin d'ora tutte le realtà che hanno già aderito e quelle che vorranno farlo in futuro". Appuntamento alla prossima edizione.

