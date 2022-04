La Npc Rieti torna alla vittoria, sbancata Montegranaro 86 a 63

30 aprile 2022 a

Vince e difende il quarto posto la Kienergia Rieti. Vittoria agevole sul campo della Sutor Montegranaro anche grazie al super 15-28 con il quale si è chiuso il primo quarto e che ha decisamente indirizzato il match a favore dei ragazzi di Rieti. Top scorer del match Antelli, con 23 punti. In doppia cifra per ieri anche Timperi e Tiberti, 15, Del Testa, 14. Non basta alla Sutor la super prestazione di Crespi, autore di ben 20 punti. Diciannovesima vittoria stagionale per la Kienergia, sconfitta numero 25 invece per la Sutor Montegranaro.

LA GARA. Ottimo avvio di match dei padroni di casa con un ottimo parziale di 11-3, spinti da Crespi. Tiberti non ci sta e mette dieci punti in fila, Antelli prova ad aiutarlo e ci riesce alla stragrande segnando ben 4 bombe con le quali si chiude il primo quarto. 15-28 il parziale della prima frazione, dopo l’avvio quasi shock per la Kienergia una grandissima reazione che regala il +13 e indirizza decisamente la gara. Secondo quarto che vede la Kienergia provare ad irrobustire il già importante vantaggio raggiunto nel primo quarto e ci riesce grazie a Broglia. I padroni di casa però hanno un ottima reazione e riescono a tornare a sette punti di distanza, spinti da Crespi e Re. È ancora Antelli che però non ha intenzione di mollare la presa e si carica i suoi sulle spalle, aiutato da Timperi. 18-17 il parziale del secondo quarto, si va all’intervallo lungo sul +12 Rieti.

Rientro in campo ancora super per la Kienergia Rieti, Del Testa mette tre canestri da tre punti e fa volare i suoi sul +21. La Sutor Montegranaro sembra aver staccato la spina, ne approfitta la Kienergia Rieti. Timperi, Saladini e un perfetto Del Testa aumentano il vantaggio rietino, +29! A soli dieci minuti dalla fine del match il tabellone dice 44-66 al PalaSport di Via Martiri D’Ungheria di Montegranaro. Nell’ultimo quarto entrano le seconde linee da ambo le parti, poca difesa ma tanta gestione per la Kienergia Rieti che vince e mantiene il quarto posto in classifica. 65-86 il finale.

SUTOR MONTEGRANARO - KIENERGIA RIETI 63-86

SUTOR MONTEGRANARO: Botteghi 0, Masciarelli 9, Korsunov 7, Montanari NE, Ambrogi 0, Barbante 2, Verdecchia 3, Angellotti 5, Crespi 20, Re 14, Galipò 8.

KIENERGIA RIETI: Broglia 6, Del Testa 14, Papa NE, Timperi 15, Antelli 23, Tiberti 15, Jhon 0, Imperatori 0, Testa 3, Saladini 5, Cortese 0, Buccin 5.

ARBITRI: Zaniboni, Foschini.

NOTE - Parziali: 15-28, 18-17, 11-21, 21-20. Tiri da due: Montegranaro 15/39; Rieti 18/44. Tiri da tre: Montegranaro 7/21; Rieti 15/33. Tiri liberi: Montegranaro 14/17; Rieti 5/10. Rimbalzi: Montegranaro 41 (31+10); Rieti 40 (26+14).

