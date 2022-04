Rieti, Fara Sabina si trasforma in una “città in fiore”

01 maggio 2022 a

a

a

Da maggio a giugno la città di Fara in Sabina si trasforma in “Città in fiore” con tre importanti manifestazioni vivaistiche: il 7 e 8 maggio debutta alla sua prima edizione la mostra mercato di piante insolite e rare “Tra l’oleandro e il baobab” presso il Belvedere di Fara capoluogo; il 28 e 29 maggio torna presso l’abbazia di Farfa “Fiori in Farfa”, storico e atteso appuntamento della mostra mercato del giardinaggio di qualità; il 4 e 5 giugno infine ci sarà ”Passeggiando tra le rose a Fara in Sabina”, rinomato evento della città per gli appassionati del settore florovivaistico.

Nuove scoperte archeologiche al polo logistico di Passo Corese

“Fara in Sabina da maggio a giugno si trasforma in una “Città in Fiore”, celebrando la bellezza di un settore importante che vogliamo incentivare con tre diverse, bellissime manifestazioni del territorio - dichiara il sindaco sabino Roberta Cuneo -. Il 7 e 8 maggio avremo “Tra l’Oleandro e il Baobab”, un evento nuovo, alla sua prima edizione: una mostra mercato di piante insolite e rare, non reperibili nella normale distribuzione dei garden center, presso il belvedere di Fara capoluogo.

In arrivo altri profughi, il sindaco Cuneo: “Mamme e figli stanno bene”

Successivamente avremo due appuntamenti storici, diventati ormai punti di riferimento per gli appassionati del settore, e che hanno sempre richiamato un elevato numero di spettatori e turisti: il 28 e 29 maggio tornerà infatti “Fiori in Farfa” presso l’Abbazia dell’antico borgo di Farfa, mentre il 4 e 5 giugno ci sarà “Passeggiando tra le Rose a Fara in Sabina”. La bellezza di un territorio e dei suoi borghi si unisce con questi eventi alla bellezza della natura e di un settore da sostenere - ha concluso il primo cittadino -. Ringrazio le associazioni e i professionisti per il lavoro che stanno svolgendo nell'organizzazione delle manifestazioni. Puntiamo a diffondere una cultura della bellezza che crediamo essere fortemente attrattiva non solo per i residenti ma anche per i turisti, come volano per l’economia e la valorizzazione del territorio”.

Ex comprensorio della Croce rossa nel degrado, a Fara in Sabina arriva Striscia la notizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.