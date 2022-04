Rieti, spaccio. Pusher romano arrestato con tre etti e mezzo di cocaina

01 maggio 2022 a

Arrestato l’uomo che riforniva di droga i pusher reatini. Gli agenti della squadra mobile di Rieti, coadiuvati nell’attività operativa dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Colleferro hanno arrestato un cinquantenne romano responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’indagine, coordinata dalla Procura della repubblica di Rieti, ha preso avvio da un’attività info-investigativa effettuata dagli agenti della Polizia per verificare la fondatezza della notizia di un possibile traffico di cocaina proveniente dalla Capitale e facente capo ad un romano che avrebbe rifornito alcuni spacciatori reatini.

I numerosi servizi di osservazione, anche con pedinamenti, e le attività investigative effettuate su delega della Procura di Rieti, hanno consentito agli investigatori reatini di individuare ed identificare un uomo che, per porre in essere i suoi illeciti traffici, utilizzava un’autovettura intestata ad una società di leasing. A bordo della stessa autovettura l’uomo si spostava da Colleferro a Rieti, dove ad attenderlo c’erano numerosi acquirenti locali, taluni con precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti. Le indagini della Polizia hanno consentito di ricostruire tutti gli spostamenti e la filiera dell’attività di spaccio anche in ambito locale nonché di individuare i luoghi che, sistematicamente, lo spacciatore frequentava prima di intraprendere i suoi viaggi “commerciali” e dove, si riteneva, potesse nascondere lo stupefacente. Il materiale probatorio acquisito ha consentito di richiedere un decreto di perquisizione personale e locale. Perquisizione effettuata lo scorso 21 aprile, anche con l’ausilio di cani antidroga della squadra cinofili della Questura di Roma e di Nettuno.

Gli agenti della Polizia hanno setacciato l’abitazione del pregiudicato, quella materna, i locali di una vineria di sua proprietà e un garage a lui in uso. Presso l’abitazione della madre, risultata estranea ai fatti, sono stati rinvenuti circa 3 etti di cocaina, 6 bilancini di precisione ed il materiale utilizzato per il confezionamento di dosi; nella vineria altri 50 grammi di cocaina e 7 grammi di hashish ed un ulteriore bilancino di precisione. Nella dimora dell’indagato e nella sua autovettura gli agenti hanno rinvenuto tre coltelli a serramanico e numerose confezioni di farmaci di provenienza estera, alcune delle quali contenenti nandrolone, sostanza riconosciuta ad effetto stupefacente. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione di farmaci.

