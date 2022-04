Rieti, case popolari. In arrivo 46 nuovi alloggi popolari

Monica Puliti 29 aprile 2022 a

Quarantasei nuovi alloggi popolari distribuiti tra alcuni dei Comuni del cratere sismico – 10 a Rieti, altrettanti ad Amatrice e Accumoli, 7 ad Antrodoco, 5 a Cittaducale e 4 a Castel Sant’Angelo – per un investimento complessivo di 7 milioni di euro e poco più. E’ il piano di investimenti dell’Ater Rieti la cui ultima consegna di 19 case, realizzate in diverse aree del comune capoluogo, risale a dicembre 2020.

I 7 milioni, finanziati dal Cipe per le aree del cratere sismico, sono ripartiti in parti uguali - un milione e 900 mila euro - per Rieti, Accumoli ed Amatrice, dove verranno realizzati 30 alloggi, cui si aggiungono 400 mila euro per Antrodoco, per 7 alloggi; 355 mila euro per i 5 alloggi di Cittaducale (il Comune più avanti nell’adozione degli atti amministrativi necessari) e 560 mila euro per i 4 alloggi di Castel Sant’Angelo; in questi ultimi tre territori l’Ater provvederà al recupero di immobili già esistenti con tempi di realizzazione più brevi rispetto alle tempistiche necessarie negli altri tre Comuni (la Giunta di Rieti, solo per fare un esempio, deve ancora pronunciarsi, attraverso delibera, sull’assegnazione del lotto; le 10 abitazioni verranno realizzate ex novo in viale de Juliis). I 46 nuovi alloggi popolari andranno a sommarsi a un patrimonio immobiliare dell’Ater che totalizza 2.250 immobili circa in tutta la provincia, 1.520 dei quali concentrati nel comune capoluogo e con una lista di attesa che conta 300 domande.

“La richiesta di case sociali – dichiara il presidente dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Rieti, Giancarlo Cricchi – si è mantenuta pressoché costante negli ultimi anni, almeno da quando, dal 2017, sono all’Ater, prima come commissario e poi come presidente. Una differenza con il passato c’è ed è sostanziale: gli ex Iacp, parliamo degli anni Settanta/Ottanta, godevano di un meccanismo di finanziamento automatico che, attraverso la trattenuta Gescal - Gestione case per i lavoratori sulla busta paga dei dipendenti, garantiva agli Istituti case popolari un flusso di denaro sostanzioso e costante grazie al quale si sono potuti realizzare addirittura più alloggi del dovuto. Fino a quando, a metà deli anni Novanta, quella trattenuta fu dichiarata illegittima: da quel momento in poi il finanziamento è stato garantito dallo Stato o dalla Regione o dai reinvestimenti legati alla vendita dei nostri alloggi agli assegnatari”.

Ultimamente, sottolinea sempre Cricchi, il fabbisogno si concentra su alloggi tra i 45 e i 70 metri quadrati perché solitamente le famiglie richiedenti sono composte da pochi componenti, mentre si fanno più numerose quando si parla di stranieri, che in linea di massima hanno più possibilità, avendo un punteggio maggiore legato al numero dei figli, di vedersi assegnata la casa popolare. Altro capitolo è quello della manutenzione che, se riguardante interventi minori, viene finanziata dai canoni degli assegnatari e si aggira intorno ai 650 mila euro all’anno; lavori più importanti sono invece coperti dai finanziamenti di Stato o Regione.

