Covid Rieti, i presidi: "Giusto tenere mascherina a scuola"

Tra green pass e mascherine, sono tanti i provvedimenti che, se non prorogati, decadranno e, intanto, Governo e ministero della Salute sono al lavoro per definire le nuove regole a partire dal primo maggio. Rimane il punto interrogativo della scuola, per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina. Con il decreto approvato a marzo, il governo ha già stabilito l’obbligo di indossare le mascherine nelle aule fino alla fine dell’anno scolastico “fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Imbarazzo e indecisione, che non risparmia le scuole del territorio. ”Al momento non sappiamo nulla – ha commentato la preside dello Jucci, Stefania Santarelli – tanto per cambiare":

"Stiamo aspettando la decisione del Governo, che arriverà sicuramente il 30 aprile in nottata. In questi oltre due anni di pandemia, la scuola con le molteplici normative ha sempre dovuto lavorare con informazioni dell’ultimo momento, creando delle enormi difficoltà dal punto di vista organizzativo. Nello specifico, penso che per ragioni di sicurezza, la mascherina debba essere indossata fino alla fine dell’anno scolastico. Nell’istituto, rappresentato da oltre 1100 studenti e da oltre 100 docenti ci sono ancora dei casi di Covid-19. Mi sembra azzardato toglierle”. “Alla luce dei dati che emergono – ha dichiarato la preside della scuola Marconi, Mirella Galluzzi – emerge una presenza importante di contagi nel territorio. Dobbiamo procedere con molta cautela. La possibile decisione di proseguire con l’obbligo delle mascherine fino alla fine della scuola, mi sembra una scelta giusta”.

“Non abbiamo ancora notizie certe – ha sottolineato invece la rappresentante dello Jucci, presidente della consulta di Rieti e coordinatrice regionale Giovanna Mostarda – per quanto riguarda il prolungamento dell’obbligo delle mascherine nelle scuole, ma noi studenti temiamo, che molto probabilmente le mascherine ci accompagneranno fino alla fine dell’anno scolastico. La speranza è che a settembre tutto questo sarà finito, così da poter iniziare l’anno nella normalità”. Le intenzioni più volte ribadite da Governo e ministero della Salute sono di un superamento. La certificazione verde potrebbe rimanere come documento di avvenuta vaccinazione o guarigione, ma non ne sarà più richiesta l'esibizione se non in pochi casi. Il certificato verde resterà, fino a fine anno, per le visite negli ospedali e nelle rsa, come era già stato previsto. Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale per gli over 50, forze dell’ordine, forze armate, personale della scuola e dell’università resta in vigore fino al 15 giugno, ma da quello che trapela al momento l'intenzione è di non richiedere più il green pass per l'accesso al lavoro.

