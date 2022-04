Rieti, rapinano a bastonate un connazionale. Arrestati due nigeriani

27 aprile 2022 a

Nei giorni scorsi gli agenti della squadra volante della Questura di Rieti ha arrestato due cittadini nigeriani resisi responsabili di una rapina in danno di un loro connazionale. In particolare, durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia sono intervenuti a Rieti, in lungovelino Bellagamba, dove era in atto una rissa tra extracomunitari.

Gli agenti hanno immediatamente bloccato due stranieri nigeriani che stavano fuggendo dal luogo dell’aggressione e che, poco prima, a colpi di bastone, avevano rapinato un loro giovane connazionale sottraendogli due suoi smartphone.

I due stranieri sono stati, pertanto, denunciati in stato di arresto alla locale autorità giudiziaria, ed associati presso una loro abitazione in regime di arresti domiciliari.

