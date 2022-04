Rieti, elogio del comandante dei carabinieri Bruno Bellini alla sezione operativa per i risultati ottenuti

27 aprile 2022 a

Il comandante della compagnia di Rieti, capitano Salvatore Beneduce, ha consegnato al sottotenente Giuseppe Lanuzza, comandante della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rieti un “Elogio” del colonnello Bruno Bellini, comandante provinciale carabinieri di Rieti, per i risultati operativi ottenuti nel corso del 2021.

Nella circostanza, il sottotenente Lanuzza ha ritirato analogo riconoscimento per i componenti della sezione operativa, riportante la seguente motivazione: “Sezione operativa di compagnia Carabinieri capoluogo, nel corso di ordinari servizi d’istituto svolti d’iniziativa nel 2021, deferiva in stato di arresto complessive 10 persone, sorprese in flagranza, responsabili di reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, dimostrando capacità professionale, acume investigativo, ed alta motivazione”.

I due riconoscimenti sono maturati a seguito di una incessante attività di repressione posta in essere dalla sezione operativa nel corso dell’interno 2021 e che ha consentito di assicurare alla giustizia 10 persone ritenute responsabili di reati contro il patrimonio e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto motivo il Comandante Provinciale ha ritenuto doveroso premiare lo straordinario sforzo e il grande impegno dimostrato dal tenente Lanuzza e dai suoi militari.

