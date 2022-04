Rieti, coltellata al connazionale durante una lite. Denunciato 30enne afgano

26 aprile 2022 a

I carabinieri di Poggio Mirteto hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti un cittadino afgano di 30 anni per lesioni aggravate in danno di un connazionale, con lui convivente.

I militari sono intervenuti in una frazione di Poggio Nativo dopo che un giovane afghano aveva richiesto aiuto alla centrale operativa dei carabinieri in quanto, nel corso di una lite scaturita per futili motivi, era stato aggredito dal coinquilino connazionale. Il tempestivo intervento della pattuglia dell'aliquota radiomobile, con ogni probabilità, ha evitato che la situazione tra i due degenerasse, arrivando a ben più gravi conseguenze.

Fortunatamente il ragazzo aggredito ha riportato solo una ferita da coltello a una mano, giudicata guaribile in sette giorni dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Rieti.

