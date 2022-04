Rieti, l'Università fa rivivere il centro. Al via i corsi a Palazzo Aluffi

Luigi Spaghetti 25 aprile 2022 a

Si aprono oggi nella sede di Palazzo Aluffi i nuovi corsi universitari delle Professioni sanitarie. L’università che torna in centro può quindi diventare una occasione per ridisegnare gli spazi nel cuore della città. Ad immaginare il centro storico che verrà è il gruppo politico Rieti in Comune che, appunto, mette al centro della campagna.

L'università entra al de Lellis

“Il taglio del nastro di Palazzo Aluffi – spiegano Rosella Volpicelli, Emanuele Festuccia, Mario Febroni, Reginaldo Ciferri, Edoardo De Sanctis, Giovanni Ludovisi - ha riportato sotto i riflettori la questione degli spazi che ospiteranno l’università. Oltre alla sede principale, piccolo gioiello incastonato nel cuore della città, l’attenzione si sposta adesso sul vecchio ospedale, le cui mura dovrebbero accogliere il campus universitario, o magari nuove aule, e per il quale è già stato raggiunto un importante finanziamento (5 milioni, ndr). L’obiettivo è lodevole ed è auspicabile che il finanziamento venga ottenuto nella sua interezza in tempi brevissimi”.

Per Rieti in Comune, però, di maggiore rilevanza è stabilire quale sarà il ruolo che l’edificio dovrà giocare nel recupero di parte del centro storico di Rieti. “La ristrutturazione dell’ex ospedale – proseguono - deve far parte di un disegno di completa rivisitazione del centro storico, che lo renda vivo, inclusivo e attrattivo. Un'occasione per ripensare le strade e le piazze come luoghi di interazione sociale e di ritrovo, riconvertire gli spazi pubblici con interventi di arredo e decoro urbano, recuperare altri edifici (come ad esempio il carcere di Santa Scolastica), favorire lo scambio intergenerazionale. Occorrerà insomma intervenire anche sullo spazio pubblico circostante”. In che modo? “È necessario il recupero totale dell’area – magari con terrazzamenti sulla discesa - e un invito a popolare le zone con servizi utili per università e non solo. Servirà coinvolgere le attività, i negozi e i cittadini della zona, basandosi su dialogo e sulla partecipazione. Servirà capire insieme a loro come costruire spazi che saranno utilizzati dai giovani ma anche dai cittadini per renderli parte attiva del cambiamento del proprio quartiere” sottolineano da Rieti in Comune.

Gli studenti universitari tornano in centro

Tuttavia i soldi stanziati non sono sufficienti per ripensare completamente quel luogo: “servirà accompagnare questa idea con altre iniziative e bandi. Quali progetti ha pronti l’attuale amministrazione da proporre in sede di progettazione per la rigenerazione urbana del centro della città? Una domanda che come cittadini poniamo con forza all’attuale amministrazione: non servono le conferenze dei “io ci farei”, “lì ci vedrei bene” nelle quali l’attuale amministrazione cittadina si trova molto a suo agio. Rieti ha bisogno di un’amministrazione competente che conduca la progettazione degli spazi della città, che sappia ascoltare i cittadini e comunicare le proposte e gli sviluppi progettuali” concludono per Rieti in Comune Rosella Volpicelli, Emanuele Festuccia, Mario Febroni, Reginaldo Ciferri, Edoardo De Sanctis, Giovanni Ludovisi.

