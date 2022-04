Rieti, stangata per i pendolari della Valle del Salto per l'aumento dei pedaggi dell'autostrada

Fra.Sam. e Lu.Spa. 26 aprile 2022 a

Pedaggi A24 e A25: facciamo due conti. Casello A24 da Valle del Salto a Roma Est: 84 chilometri al costo di 8,80 euro (sola andata) per veicoli di classe A, casello da Roma Est a L’Aquila Est, di 117 chilometri, costa 12,30 euro. Il tratto di 193 chilometri da Roma a Pescara-Villanova costa 20,20 euro e tutti sono calcolati al 100% come territorio montano. Tra le richieste presentate dal comitato dei 112 sindaci di Lazio e Abruzzo impegnati da 4 anni per il blocco dei rincari e la sicurezza delle due arterie (ritenute strategiche per la Protezione Civile), c’era anche la declassificazione del tratto urbano della A24 dalla barriera di Roma Est all’intersezione con la Tangenziale Est di Roma (Verano) e la declassificazione da tratto montano a tratto non montano dalla barriera di Vicovaro–Mandela a Roma.

Già con le tariffe attuali è l’autostrada più cara d’Italia al costo di quasi un euro a chilometro e dal 1 luglio, quando dovrebbe scattare l’aumento dei pedaggi del 34,75% (bloccato finora da Strada dei Parchi) il pedaggio da Valle del Salto a Roma passerebbe a poco meno di 12 euro, da Roma a L’aquila passerebbe a 16 euro e da Roma a Pescara-Villanova si pagherebbero circa 27 euro (sola andata). Per non dire della bozza del Piano economico finanziario di Strada dei Parchi (fermo al 2013) presentata dal commissario straordinario (l’avvocato Marco Corsini, dopo le dimissioni di Maurizio Gentile), che prevede un aumento del 375% entro il 2030 e che ipotizza la revoca della concessione a Strada dei Parchi.

Il tratto Valle del Salto Roma Est arriverebbe a costare quasi 42 euro (sola andata) e un Roma Pescara circa 44 euro, sempre sola andata: una proposta ‘indecente’, come l’hanno definita i sindaci di Lazio e Abruzzo e un costo, secondo le stime ipotizzate dalle associazioni dei consumatori di circa 800 euro l’anno sul bilancio familiare e molto di pù sul trasporto merci e sul turismo. Una situazione insostenibile, dunque, e che va ad alimentare le proteste degli amministratori dei territori interessati agli aumenti. Ma una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sull’occupazione. In allarme il gruppo Toto (dal 2001 nel settore delle concessioni autostradali, attraverso Strada dei Parchi S.p.A. di cui nel 2011 acquisisce il completo controllo, ndr), preoccupato per il futuro l’amministratore delegato di Strada dei Parchi Riccardo Mollo, in allarme i dipendenti (per licenziamenti e cassa integrazione), che aspettano notizie in questa settimana. Ultimo ma non ultimo come importanza il ritardo nell’approvazione del Pef blocca 800 milioni di euro, già spendibili, per lavori urgenti, con il rischio di perderli, se non impegnati entro il 2026, così come prevede il Pnrr.

Insomma, una situazione in continua evoluzione e che sta mandando in fibrillazione non solo i pendolari ancora una volta prime vittime degli aumenti, ma anche gli amministratori costretti a fronteggiare questa ulteriore emergenza di cui avrebbero fatto ben volentieri a meno.

