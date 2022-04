Rieti, cammino di Francesco. La Regione stanzia 250 mila euro per la promozione

Marco Staffiero 26 aprile 2022 a

La Giunta regionale ha deliberato il Protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e la diocesi di Rieti, finalizzato a regolare gli indirizzi e le modalità di sostegno nell’attuazione del progetto “Greccio 2023 – 800 anni del primo presepe”. L’obiettivo è quello di valorizzare l’intero comprensorio del Cammino di Francesco, attuando, promuovendo e divulgando anche le iniziative che si terranno nei Comuni circostanti in cui la tradizione del presepe è particolarmente sentita dagli abitanti. L’Atto prevede un impegno di risorse pari a 100 mila euro per l’annualità 2022 e 150 mila per l’annualità 2023 anno in cui ricade l’ottavo centenario dell’approvazione della Regola definitiva dell’ordine francescano e della celebrazione della Natività a Greccio.

La Diocesi di Rieti ha già costituito il “Comitato Greccio 2023”, con lo scopo di creare un itinerario di fede, arte e spiritualità alla riscoperta della tradizione cristiana nella valorizzazione della figura di “Francesco da Rieti” e della “Valle Santa Reatina”, prevedendo un percorso che possa collegare idealmente il Santuario di Greccio alla città di Rieti. Inoltre saranno previsti interventi di efficientamento ovvero ristrutturazione e recupero di parte dell’antico complesso monastico di Santa Chiara e dell’ampia zona verde antistante, mediante l’impiego di fondi europei della programmazione 2021-2027, se tali interventi risulteranno coerenti con le procedure ed i criteri che saranno definiti per l’attuazione dei relativi programmi operativi. Sono migliaia i religiosi e turisti, che ogni anno vengono a visitare Greccio e gli atri tre santuari della Valle Santa.

Il santuario di Greccio è un complesso monumentale di rara bellezza, conosciuto in tutto il mondo come la Betlemme Francescana. “Senza dubbio – ha dichiarato il sindaco di Greccio, Emiliano Fabi - è un grande intervento da parte della Regione, che va a premiare l’operato del comitato Greccio 2023 e di tutto il territorio. Somma di denaro, che ci permetterà di operare nel miglior modo possibile. Non possiamo non sottolineare anche il lavoro svolto dal Ministero della Cultura, che proprio nel 2020 ha istituito il Comitato nazionale per la celebrazione degli 800 anni del primo presepe. Può e dovrà essere per noi, lo strumento per una maggiore valorizzazione di tutto il territorio”.

