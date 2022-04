Rieti, morto Mariano Gatti. Addio al vigile in carrozzina, aveva 67 anni. La città in lutto

24 aprile 2022 a

Rieti in lutto per la morte di Mariano Gatti. Protagonista attivo nel mondo del volontariato, Gatti aveva 67 anni e si muoveva da anni in sedia a rotelle: una condizione che lo aveva spronato, con forza, a battersi per le persone diversamente abili contro le barriere architettoniche e tutti gli ostacoli che la città nascondevano per chi ha una mobilità ridotta o limitata. Protagonista dei “vigili in carrozzina”, istituti da diversi anni insieme alla collega Sonia Limoncelli, ora viene salutato sui social da tanti amici che ne ricordano il carattere combattivo sempre a difesa dei più deboli. Alla famiglie le condoglianze della redazione del Corriere di Rieti.

