Caro pedaggi A24 e A25, i sindaci: "Stangata insostenibile"

Il 1° luglio scatterà l’aumento di quasi il 35% sui pedaggi dell’A24 e A25, le autostrade più care d’Italia “e ancora non abbiamo risposte” lamentano i sindaci di Lazio e Abruzzo che dal 2018 chiedono il blocco degli aumenti e interventi sulla sicurezza. La manifestazione di sabato mattina ai caselli autostradali è stata molto partecipata, con il sostegno di consiglieri regionali, parlamentari “che ringraziamo – commenta Velia Nazzaro sindaco di Carsoli, portavoce del comitato dei sindaci - ma non basta la presenza, servono i fatti e se non avremo ancora soluzioni, il 7 maggio andremo a Roma (da decidere se al Ministero o davanti al Parlamento ndr) e il 21 di nuovo ai caselli”.

Non è la prima volta che la delegazione dei sindaci manifesta a Roma, ma finora il blocco degli aumenti è stato congelato fino al 30 giugno da Strada dei Parchi. Dal Governo nessuna soluzione definitiva e soprattutto tanta incertezza sulla bozza del Piano Economico finanziario che prevede aumenti fino al 375% in nove anni e l’ipotesi di passare la gestione all’Anas. Da Castel Madama ai principali caselli delle due arterie i sindaci hanno distribuito volantini agli automobilisti. La protesta ha il sostegno dell’Uncem e del sindacato degli autotrasportatori che sarebbero colpiti ancora di più dagli aumenti, per una diversa percentuale di calcolo. Al casello di Carsoli, strategico ingresso per la Valle del Turano, anche il sindaco di Nespolo e per Paganico la consigliera comunale, a Vicovaro e Castel Madama Eleonora Mattia (PD), Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio “sosteniamo una battaglia che riguarda, tramite la mobilità interregionale, la quotidianità di migliaia di uomini e donne che non devono pagare questa scelta inaccettabile”.

A Valle del Salto i sindaci e i consiglieri del Cicolano, Mariano Calisse con la fascia blu in rappresentanza di tutto il territorio provinciale, Paolo Trancassini parlamentare di Fdi e Roberto Ratti del direttivo reatino. “Abbiamo presentato interrogazioni e ordini del giorno, ma siamo al punto di partenza. Il modello dei Pnrr è fallimentare, andrebbe monitorato ogni 6 mesi e non è stato fatto e soprattutto non vengono ascoltati i territori, i sindaci dovrebbero decidere come spendere i fondi”. Intanto, nell’incertezza generale, il gruppo Toto ha messo diversi dipendenti in cassa integrazione “Sono molto preoccupato – dichiara Calisse – non c’è una linea chiara, il gruppo da anni ha portato occupazione in tutto il Cicolano, soprattutto nel mio comune, oltre all’indotto con appartamenti, terreni, magazzini affittati, cantieri mobili e avere risposte è anche una questione di dignità”.

