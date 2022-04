Rieti, buche. Strade colabrodo nonostante i rattoppi

Monica Puliti 24 aprile 2022 a

Strade dissestate, in centro come in periferia, su cui gli interventi di manutenzione hanno spesso breve durata, fino al tempo del prossimo temporale. E’ un tema, quello delle arterie cittadine disseminate di buche e dossi, sempre di stretta attualità tale è lo stato, spesso disastroso, con cui automobilisti e pedoni si ritrovano quotidianamente a fare i conti, e che riguarda anche i marciapiedi. “Noi – dice l’ex sindaco e candidato per il centrosinistra alle prossime amministrative, Simone Petrangeli – utilizzammo i fondi del bilancio comunale: l’ultima delibera approvata, di 500 mila euro, risale al 24 maggio del 2017. In questi ultimi cinque anni la situazione è peggiorata, soprattutto nelle zone periferiche. A differenza nostra, l’attuale Amministrazione ha potuto usufruire di ingenti risorse statali derivanti dal Pnrr-Piano nazionale di ripresa e resilienza e legate al sisma”.

Al di là dei fondi a disposizione, elemento essenziale per provvedere alla manutenzione della rete stradale comunale, resta il problema della buona conservazione del fondo stradale che subisce un veloce deterioramento dovuto al maltempo, ma non solo. “L’ammaloramento delle strade – aggiunge Petrangeli – è anche conseguenza della mancata pulizia delle caditoie e dei canali di scolo: rifare l’asfalto è inutile se non si fa manutenzione ordinaria delle strade”. E’ proprio come il discorso delle opere pubbliche: grazie ai fondi intercettati dall’amministrazione Cicchetti – e prima ancora dalla giunta Petrangeli - partiranno nuovi cantieri che ridisegneranno il volto di numerosi angoli della città, ma quelle opere saranno vecchie nel giro di poco tempo se non saranno sottoposte a una puntuale manutenzione. “Si fanno interventi spot – conclude Petrangeli -, si rifa l’asfalto ma non il fondo e poi, come detto, manca la manutenzione per carenza di fondi e di organizzazione, mentre c’è bisogno di una maggiore pianificazione e di destinare più risorse alla cura ordinaria così da evitare il continuo deterioramento delle strade”.

Per Antonio Emili invece, “negli ultimi cinque anni, l’assessorato ai Lavori pubblici ha investito complessivamente 3 milioni e 300 mila euro in interventi di messa in sicurezza e riqualificazione della rete cittadina, “la risposta più concreta a chi ritiene che si tratti di un’opera elettorale”, somma comprensiva del nuovo investimento di 375 mila euro necessari per la ripavimentazione dei tratti più dissestati delle frazioni, delle periferie e del centro del capoluogo. Da aggiungere poi i fondi impiegati per la sistemazione della rete viaria di Villa Reatina e i 400 mila euro che saranno utilizzati per la ripavimentazione delle arterie nella Piana Reatina” conclude l’assessore Antonio Emili.

