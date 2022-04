Rieti, fecero arrestare due ladri. Encomio per tre carabinieri

23 aprile 2022 a

a

a

Encomio per tre carabinieri reatini. Il comandante della Compagnia di Rieti, capitano Salvatore Beneduce, ha infatti consegnato una lettera di plauso a firma del generale di Divisione Antonio de Vita, comandante della Legione Carabinieri “Lazio” al Luogotenente. Mariano Patacchiola, al maresciallo ordinario Marco Azzarello e al Brig. Ca. Q. S. Riccardo Dionisi, rispettivamente comandante, vice comandante e addetto alla stazione carabinieri di Cantalice.

Carabiniere fuori servizio cattura malvivente in fuga

L’alto ufficiale ha espresso il suo plauso per il lodevole impegno e la spiccata capacità investigativa evidenziata nel corso di un’indagine che ha permesso di disarticolare un gruppo criminale, responsabile di vari furti su autovetture parcheggiate nei pressi di cimiteri.

L'attività d'indagine ha avuto origine nell’ottobre 2018, quando i militari della Stazione carabinieri di Cantalice avevano raccolto le denunce di due furti su autovetture presentate da due cittadini, che avevano dichiarato di aver subìto il furto mentre le proprie auto si trovavano parcheggiate sulla via del Santuario di Cantalice. Nella circostanza, ignoti, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, avevano infranto i finestrini delle portiere delle auto, asportando, in un caso, il telefono cellulare contenuto nella borsa rimasta all'interno dell'abitacolo e, nell’altro, un borsello contenente, oltre ad effetti personali e documenti, la somma in denaro contante di euro 200.

Due pastori maremmani incastrati in un tubo di drenaggio, salvati dai vigili del fuoco

Le indagini svolte dai militari hanno permesso di acclarare le responsabilità di 2 soggetti in merito a vari furti su autovetture parcheggiate sulla pubblica via in prossimità di cimiteri di diversi Comuni della provincia di Rieti, commessi tra ottobre 2018 e settembre 2019. Le risultanze investigative raccolte sono state pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, che ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dai militari a fine novembre 2021.

L’operazione, condotta con grande professionalità, è un esempio della risposta dell’Arma alle richieste di sicurezza e rende testimonianza della forte capacità di lavoro di squadra da parte del personale operante.

Per lo spirito d’iniziativa e l’acume investigativo dimostrato, il comandante di Compagnia si è voluto personalmente congratulare con i militari operanti, consegnando loro la pergamena di plauso del comandante della Legione.

Dieci dosi di eroina in casa, arrestato 24enne nigeriano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.