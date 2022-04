Rieti, si ribaltano con il quad. Salvati dai vigili del fuoco

L.S. 22 aprile 2022 a

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di Posta. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta è infatti intervenuta per il soccorso di due quaddisti, sbalzati dal quadriciclo fuoristrada sul quale viaggiavano in località Colle Orticara a quota 1.400 metri, rimanendo poi bloccati in un’area particolarmente impervia.

Secondo quanto ricostruito anche sulla scorta del racconto fornito dai protagonisti, i due mentre procedevano in sella al quad forse a causa del fondo sconnesso o per una distrazione della persona alla guida, il mezzo si è capovolto finendo poi ai piedi di una ripida scarpata. I due quaddisti, rimasti lievemente feriti, hanno lanciato l’allarme e sono stati poi individuati dai vigili del fuoco grazie all’impiego di strumentazioni Gps in dotazione per la geolocalizzazione.

Una volta giunti sul posto i vigili del fuoco hanno soccorso le due persone visibilmente frastornate e provveduto al loro recupero e a quello del quad. I due sono stati quindi accompagnati fino al punto dove erano in attesa i sanitari del 118 di Amatrice che li hanno poi presi in carico per le cure del caso. Dai primi momenti, sul luogo del sinistro, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Cittaducale per le verifiche di competenza.

