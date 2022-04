Rieti, attese 40 mila presenze al lago del Salto per i mondiali di wakeboard

Francesca Sammarco 23 aprile 2022 a

Con la conferenza stampa nella sede del Coni a Roma, il conto alla rovescia per i campionati del mondo di Wakeboard (dal 25 al 30 luglio al lago del Salto in località Borgo san Pietro) è iniziato ufficialmente. Parteciperanno 35 nazioni, 250 atleti che saranno presenti per 15 giorni, sono attese 40 mila presenze per un indotto economico stimato in due milioni di euro, sarà allestito il Wakeboard Village con stand dei migliori prodotti locali. Il rinvio per il Covid, ha aumentato la voglia di ricominciare, ha dato più tempo per organizzare e dallo slogan per il 2021 “Wakeboard championship 2021, sport natura e turismo: salto nel futuro”, oggi il campionato mondiale è all’insegna di “Show Your R-Evolution”.

Una rivoluzione dopo la pandemia, una evoluzione nella tecnologia e nelle abilità, perché “lo sport è evoluzione, tecnica, per vincere servono anche competenze e noi le abbiamo messe in campo tutte” hanno sottolineato Giovanni Malagò, presidente del Coni e Luciano Serafica, presidente della Fisw Federazione italiana Sci Nautico Wakeboard e Surfing. “Ho dato carta bianca al presidente Serafica – ha precisato Malagò – la federazione è in costante crescita, il surf è diventato disciplina olimpica. Ai campionati parteciperanno anche atleti ucraini, ospiti della Federazione, non parteciperanno gli atleti russi”.

I tesserati della Fisw sono 40 mila e 1.000 sono i nuovi tesserati del Club Nautico di Varco Sabino nel 2021, un club sportivo dove si trovano le migliori attrezzature, i migliori motoscafi per le evoluzioni acrobatiche e per il surf da onda. “Il lago del Salto è l’Università del wakeboard per il suo piano d’acqua perfetto: le montagne che lo circondano lo proteggono dai venti creando le condizioni migliori, a cui si aggiungono competenze, capacità di accoglienza ed è qui che si allena la nostra nazionale, tra le prime tre al mondo dopo America e Australia, con 9 titoli europei” sottolinea Luciano Serafica. Per Fabio Massimo Castaldo vice presidente del Parlamento Europeo “l’Unione europea non farà mancare il proprio sostegno con risorse, lavoro di squadra, e come è stato per i campionati europei del 2018, anche per questi mondiali daremo il patrocinio”. La manifestazione ha il sostegno del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Iwwf, Fisw, Cnvs Wave, Regione Lazio, Provincia e comune di Rieti, Comunità Montana Salto Cicolano, Riserva Naturale MontiNavegna Cervia. Erano presenti i sindaci del Cicolano il presidente dell’Ente Montano Gaetano Micaloni che ha ingraziato tutti i sindaci per la collaborazione, il presidente della riserva Giuseppe Ricci, il vicesindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, Roberto Tavani delegato allo sport della Regione Lazio: “Investiamo nello sport per la rinascita e il lago del Salto sarà un punto di riferimento per il distretto del wakeboard in Italia”.

