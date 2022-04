Roma, discarica a Magliano Romano. I cittadini tornano a protestare

Matteo Torrioli 22 aprile 2022 a

Non si ferma la battaglia dei cittadini di Magliano Romano e in particolare dell’associazione Ecologica Monti Sabini contro l’apertura di una nuova discarica. Dopo le prese di posizione nelle scorse settimane dei sindaci della zona e il ricorso al Tar presentato dalla stessa associazione, i cittadini stanno organizzando per venerdì 22 aprile, una protesta sotto la sede della Regione Lazio che vedrà la partecipazione di centinaia di persone provenienti da tutto il Lazio.

“La Regione Lazio, l’Area Metropolitana, Roma Capitale alimentano e indirizzano una gestione dei rifiuti basata ancora discariche, TMB/TBM e inceneritori, che pure avrebbero dovuto dismettere, alla luce del piano dei rifiuti del 2020 – si legge in una lettera firmata da molte associazioni e, in maniera particolare, dall’associazione Ecologica Monti Sabini - Sono invece coerenti col medesimo piano quando autorizzano e/o producono impianti a digestione anaerobica per biometano, che godono di lauti incentivi nazionali ed europei. Dopo la provvisoria chiusura della discarica di Albano-Roncigliano, è ripartita la ricerca di territori over sversare i milioni di tonnellate dell’indifferenziato romano. Nelle loro intenzioni, Magliano Romano è condannato e una nuova discarica si potrebbe fare nell’area ardeatina-laurentina, dove non mancano discariche di inerti e degrado a pochi passi dai quartier abitati”. Nella lettera si attacca anche il modo di gestire i rifiuti: “Il metano, ancorché “bio”, andrà comunque bruciato e, insieme ad altre porcherie, gli impianti vomiteranno una melma velenosa”.

Ad inizio marzo gli uffici regionali deputati rilasciavano la Via (Valutazione di impatto ambientale) per la discarica di Magliano Romano. In questo modo la Regione Lazio autorizzava il ricevimento da parte della stessa discarica anche di rifiuti provenienti dagli impianti di trattamento meccanico biologico, non più solo inerti. Un “salto di qualità” importante che gli abitanti della zona e dei comuni limitrofi, già da mesi impegnati su questo fronte, non vogliono proprio accettare. Per questo torneranno a protestare e, questa volta, lo faranno al fianco di associazioni provenienti da tutta la Regione.

