Rieti, papilloma virus: 40 i ragazzi che hanno deciso di vaccinarsi

Sono stati 40 i ragazzi che nella giornata di mercoledì 20 aprile, hanno deciso di vaccinarsi contro l’Hpv presso il consultorio pediatrico della Asl di Rieti, durante l’open day dedicato alla vaccinazione anti Hpv ed aperto alle ragazze e ai ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

Un numero importante di adesioni, segnale incoraggiante di attenzione da parte dei ragazzi verso questo virus ad altissima diffusione che si trasmette per via sessuale attraverso la cute e le mucose; principale causa del tumore della cervice uterina ma anche di altri tumori in sede genitale ed extra genitale.

Durante l’open day i professionisti del Consultorio pediatrico hanno avuto modo di mettere in regola e in sicurezza alcuni ragazzi con la dose antitetano, pertosse, differite e poliomielite (vaccinazioni obbligatorie) e di somministrare l’anti-meningococco (vaccinazione facoltativa).

