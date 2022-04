Rieti, 35enne insospettabile arrestato per spaccio di droga

21 aprile 2022 a

Insospettabile reatino arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della Stazione di Collevecchio, unitamente ai colleghi della Stazione di Magliano Sabina, hanno arrestato un 35enne del luogo, incensurato.

Da alcuni giorni i militari stavano tenendo d’occhio alcuni movimenti sospetti nel centro del paese. Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i carabinieri hanno controllato un giovane che, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Non è stato difficile, poi, risalire all’identità di chi che gli aveva venduto la droga. La perquisizione domiciliare d’iniziativa a casa di quest’ultimo, eseguita nell’immediatezza e insieme ai colleghi della Stazione di Magliano Sabina, ha consentito dì rinvenire e sequestrare ulteriori 4 dosi di cocaina, del peso di 5.62 grammi, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Sulla scorta di quanto accertato, l’uomo, un insospettabile, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato e, come disposto dalla locale Procura della Repubblica, dopo il fotosegnalamento, portato agli arresti domiciliari. La droga sequestrata à stata inviata al R.l.S. di Roma per le analisi volte ad accertare la quantità di principio attivo presente.

Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal giudice.

