Ex zuccherificio Rieti, via libera dal Consiglio comunale

Dopo circa 50 anni di degrado e abbandono si è arrivati ad una svolta decisiva per le sorti dell’ex zuccherificio di via Mariani. Il consiglio comunale ha approvato con 19 voti favorevoli, 6 contrari e 5 assenti, dopo 7 ore di seduta l’Atto di indirizzo finalizzato alla dichiarazione del pubblico interesse ad interventi di ristrutturazione edilizia, recupero e riuso funzionale per finalità di rigenerazione urbana di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento dell'ex zuccherificio di Rieti. I lavori per il recupero vedranno lo stanziamento da parte della Coop (proprietaria dell’area) di 50 milioni di euro.

All’interno dell’aera, mantenendo il rispetto e il recupero dell’aeree di pregio dell’edificio della fine dell’800, sarà realizzata una zona commerciale, con parafarmacia, laboratori analisi, una palestra, uffici, e un supermercato Coop. All’esterno anche una zona dedicata ai bambini. Inoltre, non mancheranno i lavori lungo la strada, che collegherà la futura area. Infatti, attraverso la costruzione di circa due rotatorie con varie segnaletiche stradali e la creazione di una pista ciclabile, ci saranno altri 3 milioni di euro di stanziamento da parte sempre della Coop Centro Italia. La struttura rappresentata da circa 150.000 metri quadri, una volta realizzata, vedrà l’inserimento di circa 400 lavoratori. “Con l’approvazione dell'atto - ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Antonio Emili - abbiamo sottratto l’edificio al degrado durato quasi 50 anni. Stiamo parlando di 400 posti lavoro, con uffici, poliambulatori ed aree attrezzate per bambini”. “Una bellissima notizia per tutti – ha dichiarato la consigliera comunale Letizia Rosati – l’approvazione del progetto. La città deve rinascere e la rigenerazione urbana è la chiave di volta”.

“Il progetto di Coop Centro Italia si muove su un percorso tracciato da Legacoop su tutto il territorio nazionale ormai da diversi anni – ha dichiarato martedì in un comunicato Legacoop - in un comunicato che vede nella riqualificazione dei luoghi uno strumento di sviluppo e non un fine ultimo dell’attività d’impresa. Certamente, sarebbe miope pensare che un progetto di investimento privato di circa 50 milioni di euro possa non prevedere ritorni economici diretti e piani di sviluppo commerciali. Tuttavia, quando si riqualificano luoghi degradati e si generano nuovi posti di lavoro, a beneficiarne è comunque l’intera comunità. Un progetto di riqualificazione ed investimento di questa portata rappresenta infatti un’occasione imperdibile per la città di Rieti, un primo passo verso un rilancio ormai atteso da anni”.

